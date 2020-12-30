Министр спорта подарил 10-летнему спортсмену горные лыжи и горнолыжные ботинки

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках акции «Ёлка желаний» подарил 10-летнему спортсмену горные лыжи и горнолыжные ботинки.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, для этого глава ведомства посетил Кировск в Мурманской области, где лично встретился с Никитой Менюшковым, его родителями и тренером, чтобы вручить юному спортсмену подарок.

В 2020 году благотворительный проект «Мечтай со мной» в третий раз запустил предновогоднюю акцию «Ёлка желаний», которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации.

«Такие ребята, как Никита, очень целеустремлённые, они — пример для людей, у которых нет ограничений. Мы видим, с каким желанием и мотивацией они тренируются и учатся. Для всего общества важно, чтобы у детей была возможность заниматься спортом, тогда они и учатся лучше, а потом добиваются многого в жизни, потому что знают, что такое труд. Рад, что мы с нашим правительством помогаем ребятам осуществлять их мечты», — заявил министр.

В 2018 году Менюшков занял четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты мечты» в Кировске, а через год на этих же соревнованиях в Тюмени.

Ранее сообщалось, что Матыцин оценил игру сборной России по хоккею на МЧМ.