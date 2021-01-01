СМИ: Заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту»

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Форвард бразильского «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
СМИ: Заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту»
  • Reuters

Об этом утверждает A Bola со ссылкой на источники в Бразилии. По информации источника, «Порту» почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста за €13 млн. 

По информации ряда СМИ, в 23-летнем форварде был заинтересован «Зенит», однако питерцы предпочитали приобрести футболиста летом.

В текущем сезоне Пепе забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 39 матчах во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что футболист «Галатасарая» попал в больницу, празднуя Новый год.

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