СМИ: Заинтересовавший «Зенит» бразильский футболист Пепе перейдёт в «Порту»

Форвард бразильского «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Об этом утверждает A Bola со ссылкой на источники в Бразилии. По информации источника, «Порту» почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста за €13 млн.

По информации ряда СМИ, в 23-летнем форварде был заинтересован «Зенит», однако питерцы предпочитали приобрести футболиста летом.

В текущем сезоне Пепе забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что футболист «Галатасарая» попал в больницу, празднуя Новый год.