СМИ: Футболист «Галатасарая» попал в больницу, празднуя Новый год

Защитник турецкого «Галатасарая» Омар Эллабделлауи попал в больницу после празднования Нового года.

Как сообщает Reuters, в доме футболиста во время вечеринки взорвался фейерверк, после чего ему пришлось сразу вызывать скорую помощь. Сейчас жизни 29-летнего норвежца ничего не угрожает, у него есть только различные ожоги на руках и лице.

В нынешнем сезоне Эллабделлауи сыграл десять матчей в чемпионате Турции, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса.