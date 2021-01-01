СМИ: Футболист «Галатасарая» попал в больницу, празднуя Новый год

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Защитник турецкого «Галатасарая» Омар Эллабделлауи попал в больницу после празднования Нового года.
СМИ: Футболист «Галатасарая» попал в больницу, празднуя Новый год
  • © Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает Reuters, в доме футболиста во время вечеринки взорвался фейерверк, после чего ему пришлось сразу вызывать скорую помощь. Сейчас жизни 29-летнего норвежца ничего не угрожает, у него есть только различные ожоги на руках и лице.

В нынешнем сезоне Эллабделлауи сыграл десять матчей в чемпионате Турции, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса.

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