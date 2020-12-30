Галактионов благодарен РФС за доверие

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал подписание нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Благодарю руководство РФС в лице Дюкова, Александра Алаева за оказанное доверие. За пристальное внимание к команде, за создание всех необходимых условий для развития команды, что позволяет нашему коллективу добиваться выполнения поставленных серьёзных задач. Мы привыкли к таким вызовам, и это показывает опыт работы за все годы в системе сборных команд РФС», — приводит слова Галактионова пресс-служба РФС.

Он отметил, что рад подписанию нового контракта на работу с молодёжной сборной.

«По окончании моего текущего соглашения мы обсудили с руководством условия его пролонгации. Отрадно, что наши взгляды и цели сходятся. Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года. Однако после этого турнира начнётся следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры. Нам, конечно, интересно решать по-настоящему европейские задачи», — добавил специалист.

36-летний Галактионов возглавляет молодёжную сборную России (U21) с 2019 года. Под его руководством команда успешно квалифицировалась на чемпионат Европы 2021 года.

Ранее сообщалось, что врач молодёжной сборной России рассказал, как Галактионов относится к здоровью футболистов.