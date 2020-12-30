Врач рассказал, как Галактионов относится к здоровью футболистов молодёжной сборной России

Врач московского «Динамо» и молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов высказал мнение о работе главного тренера команды Михаила Галактионова и его тренерского штаба.

«Вижу большую заслугу штаба Галактионова: логично и чётко расписан распорядок дня. Ответственный за участок работы знает своё дело — надо слушаться, если говорит. Галактионов очень погружен в процесс, причём ответственно. Про каждого игрока хочет знать: что он может, что беспокоит. А если беспокоит, важно дать прогноз: будет ли хуже завтра? Я сталкивался с тренерами, которые возмущались: «Зачем индивидуально заниматься? Ну болит голеностоп, больше не заболит! Ты мне весь тренировочный процесс сломаешь!», — приводит слова Радионова Sports.ru.

Он отметил, что Галактионов каждое утро проматривает опросники по самочувствию игроков, и если есть сомнения, легко идёт на компромиссы, лишь бы на следующий день игрок был готов.

«Это характерно в контексте сборной: у Галактионова не потребительское отношение. Другой бы как? Приехали к нему игроки на 14 дней, пусть тренируются и сваливают к себе в команду, лишь бы у меня ничего не пропускал. Здесь не так», — добавил врач сборной.

Галактионов возглавляет молодёжную сборную России (U21) с 2019 года. Под его руководством команда успешно квалифицировалась на чемпионат Европы 2021 года.

Ранее он назвал самого въедливого игрока молодёжной сборной.