Врач молодёжной сборной России по футболу назвал самого въедливого игрока

Врач московского «Динамо» и молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов рассказал о работе c игроками национальной команды.

«Кто особенно въедлив? Федя Чалов постоянно спрашивает: «Зачем мне это, для чего это? Что даст в итоге?» Объясняешь ему — и он выполняет. У Лёши Татаева ощущается европейский менталитет: если док что-то даёт, значит, так надо, без разговоров. Ощущается, что пожил в Чехии. Не хочется обижать некоторые российские клубы, но в молодёжку приезжают ребята, которые не вполне понимают. Изумляются: «У нас такого вообще нет», — приводит слова Радионова Sports.ru.

На счету Чалова 20 матчей в составе молодёжной сборной России (U20), в которых он забил десять мячей и отдал пять голевых передач. Татаев провёл всего три матча за команду и не отличился результативными действиями.

Ранее появилась информация, что РФС предложит тренеру молодёжной сборной России Галактионову новый контракт.