СМИ: РФС предложит тренеру молодёжной сборной России Галактионову новый контракт

Российский футбольный союз (РФС) намерен предложить главному тренеру молодёжной сборной России U21 Михаилу Галактионову новый контракт.

Как сообщает «РБ Спорт», РФС предложит 36-летнему специалисту продлить соглашение на следующий год.

Таким образом, он продолжит руководить командой в том числе и на молодёжном чемпионате Европы.

Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что на групповом этапе Евро-2021 молодёжная сборная России сыграет с командами Исландии, Франции и Дании.