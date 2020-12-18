СМИ: РФС предложит тренеру молодёжной сборной России Галактионову новый контракт

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Российский футбольный союз (РФС) намерен предложить главному тренеру молодёжной сборной России U21 Михаилу Галактионову новый контракт.
СМИ: РФС предложит тренеру молодёжной сборной России Галактионову новый контракт
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», РФС предложит 36-летнему специалисту продлить соглашение на следующий год.

Таким образом, он продолжит руководить командой в том числе и на молодёжном чемпионате Европы.

Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что на групповом этапе Евро-2021 молодёжная сборная России сыграет с командами Исландии, Франции и Дании.

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