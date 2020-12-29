Лыжники из группы Бородавко успешно прошли тестирование на коронавирус перед «Тур де Ски»
- РИА Новости
Как сообщил тренер ТАСС, результаты всех тестов были отрицательными. Теперь спортсмены смогут выступить на знаменитой многодневной гонке «Тур де Ски». Первый старт запланирован на 1 января в швейцарском Валь-Мюстаире.
Теперь в сборной России ждут результатов тестирования остальных спортсменов.
Действующим победителем «Тур де Ски» является Александр Большунов.
Ранее стало известно, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал себя главным биатлонистом России.