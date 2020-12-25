Губерниев назвал себя главным биатлонистом России

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина, порекомендовавшего журналисту встать на лыжи.
Губерниев назвал себя главным биатлонистом России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Проблема в том, что я всегда бегал классикой. Первый разряд получил за неё. Ещё в институте у меня был педагог Владимир Кузин, он мне сказал, что у меня лучшая техника среди нелыжников из всех студентов института физкультуры. Потому, хоть я и владею коньком, нужно подождать, пока биатлон перейдёт на классику, а это нереально. Лыжную сборную нет смысла усиливать, там всё хорошо. Но раз министр сказал, значит, проблема действительно существует. Давно понятно, что главный биатлонист России — это я. Спасибо министру, с которым я давно дружу, поддерживаю его начинания», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

В настоящее время у сборной России по биатлону серия из 39 гонок подряд без медалей в рамках этапов Кубка мира.

Ранее Матыцин заявил, что Губерниеву осталось самому встать на лыжи и взять винтовку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить