Губерниев назвал себя главным биатлонистом России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина, порекомендовавшего журналисту встать на лыжи.

«Проблема в том, что я всегда бегал классикой. Первый разряд получил за неё. Ещё в институте у меня был педагог Владимир Кузин, он мне сказал, что у меня лучшая техника среди нелыжников из всех студентов института физкультуры. Потому, хоть я и владею коньком, нужно подождать, пока биатлон перейдёт на классику, а это нереально. Лыжную сборную нет смысла усиливать, там всё хорошо. Но раз министр сказал, значит, проблема действительно существует. Давно понятно, что главный биатлонист России — это я. Спасибо министру, с которым я давно дружу, поддерживаю его начинания», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

В настоящее время у сборной России по биатлону серия из 39 гонок подряд без медалей в рамках этапов Кубка мира.

Ранее Матыцин заявил, что Губерниеву осталось самому встать на лыжи и взять винтовку.