Матыцин: Губерниеву осталось самому встать на лыжи и взять винтовку

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал выступления российских биатлонистов, а также попытки известного комментатора Дмитрия Губерниева мотивировать их на высокие результаты.

«Дмитрию Губерниеву осталось лишь самому встать на лыжи и взять винтовку. Он ведь циклик, функционал есть. Если же говорить серьёзно, проблема существует. Летом провели серьёзный разговор, и совместно с федерацией был выбран новый президент, утверждён новый главный тренер. Нужен анализ. Конечно, это системные ошибки в подготовке. Речь стоит вести о квалификации тренеров, которые работают с командой, о функционале спортсменов», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Биатлонисты сборной России на протяжении 39 гонок подряд не могут завоевать медали на Кубке мира.

Ранее Матыцин оценил перспективы сборной России на Евро-2020.