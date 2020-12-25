Матыцин: Губерниеву осталось самому встать на лыжи и взять винтовку

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал выступления российских биатлонистов, а также попытки известного комментатора Дмитрия Губерниева мотивировать их на высокие результаты.
Матыцин: Губерниеву осталось самому встать на лыжи и взять винтовку
  • РИА Новости

«Дмитрию Губерниеву осталось лишь самому встать на лыжи и взять винтовку. Он ведь циклик, функционал есть. Если же говорить серьёзно, проблема существует. Летом провели серьёзный разговор, и совместно с федерацией был выбран новый президент, утверждён новый главный тренер. Нужен анализ. Конечно, это системные ошибки в подготовке. Речь стоит вести о квалификации тренеров, которые работают с командой, о функционале спортсменов», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Биатлонисты сборной России на протяжении 39 гонок подряд не могут завоевать медали на Кубке мира. 

Ранее Матыцин оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

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