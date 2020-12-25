Матыцин оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин оценил перспективы национальной футбольной сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Сейчас кризис сборных команд, ведь все виды спорта построены на командах. Надо начинать с повышения квалификации тренеров. Также мы говорим о судейской работе, нужно понимать, кто приходит судить. Важна конкуренция, только так мы можем решить вопрос возвращения футбола. Надеюсь, мы скоро увидим результат. Инфраструктуры достаточно, и мы будем продолжать её строить. Качество может появиться только при работе системы. Перспективы на чемпионате Европы у нас хорошие, но всё зависит и от удачи. Они могут собраться и показать то, чего от них ждут. Надеюсь, это станет тем событием, которое подарит нам эмоции», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Матыцин назвал Нурмагомедова величайшим спортсменом.