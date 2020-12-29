СМИ: «Лацио» не готов выполнить требование Индзаги о повышении зарплаты

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги столкнулся с проблемой на переговорах о продлении контракта.
СМИ: «Лацио» не готов выполнить требование Индзаги о повышении зарплаты
  • Reuters

По текущему соглашению с клубом специалист получает €2,3 млн в год. Срок действия договора рассчитан до лета 2021 года. Индзаги настаивает на повышении оклада до €3 млн, однако руководство «Лацио» готово лишь подтвердить прежнюю сумму.

Об этом информирует Football Italia.

В январе наставник получит право вести переговоры с другими клубами.

При Индзаги «Лацио» впервые за 20 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на первое место в Серии А.

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