СМИ: «Лацио» не готов выполнить требование Индзаги о повышении зарплаты
- Reuters
По текущему соглашению с клубом специалист получает €2,3 млн в год. Срок действия договора рассчитан до лета 2021 года. Индзаги настаивает на повышении оклада до €3 млн, однако руководство «Лацио» готово лишь подтвердить прежнюю сумму.
Об этом информирует Football Italia.
В январе наставник получит право вести переговоры с другими клубами.
При Индзаги «Лацио» впервые за 20 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на первое место в Серии А.