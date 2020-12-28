Занин считает, что проблема российского биатлона заключается в нехватке тренеров
- РИА Новости
«Катастрофическая нехватка качественных тренерских кадров. Это же очевидно.
Второе — это средний уровень биатлонистов. И это не просто я так считаю. Хотя по факту лучшие тренеры страны работают с лучшими спортсменами, а у нас всего пара заездов в топ-10 в декабре. Вот и весь ответ. Третье — это отсутствие системности и преемственности. Губерниев постоянно твердит: «Тренера назначают, чтобы его уволить». Окей. Но какая-то логика ведь должна сохраняться. Биатлон состоит из трёх вещей: тренеры, спортсмены и система. А со всем этим у нас проблемы», — заявил Занин Sport24.
В настоящее время отечественные биатлонисты ни разу за последние 39 гонок Кубка мира не сумели финишировать в призовой тройке.
Ранее Майгуров высказался о причинах неудачных выступлений сборной России по биатлону.