Занин считает, что проблема российского биатлона заключается в нехватке тренеров

Короткая ссылка
Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин назвал три главные проблемы российского биатлона в настоящее время.
Занин считает, что проблема российского биатлона заключается в нехватке тренеров
  • РИА Новости

«Катастрофическая нехватка качественных тренерских кадров. Это же очевидно.
Второе — это средний уровень биатлонистов. И это не просто я так считаю. Хотя по факту лучшие тренеры страны работают с лучшими спортсменами, а у нас всего пара заездов в топ-10 в декабре. Вот и весь ответ. Третье — это отсутствие системности и преемственности. Губерниев постоянно твердит: «Тренера назначают, чтобы его уволить». Окей. Но какая-то логика ведь должна сохраняться. Биатлон состоит из трёх вещей: тренеры, спортсмены и система. А со всем этим у нас проблемы», — заявил Занин Sport24.

В настоящее время отечественные биатлонисты ни разу за последние 39 гонок Кубка мира не сумели финишировать в призовой тройке.

Ранее Майгуров высказался о причинах неудачных выступлений сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить