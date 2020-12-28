Майгуров высказался о причинах неудачных выступлений сборной России по биатлону
- РИА Новости
«Это связано, наверное, с годом. В том числе все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов в команде готовились», — приводит слова Майгурова ТАСС.
Он отметил, что тренерский штаб сделает окончательные выводы в конце января.
«Что-то однозначное можно сказать в конце января после предстоящих этапов, посмотрим, какие будут тенденции. Естественно, мы сейчас анализируем всё это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить», — добавил глава СБР.
По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.
Ранее сообщалось, что Майгуров объяснил включение Бабикова в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.