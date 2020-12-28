Майгуров объяснил включение Бабикова в состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал включение Антона Бабикова в состав мужской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.
Майгуров объяснил включение Бабикова в состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
  • РИА Новости

«Тренеры его видят как надёжного стрелка, он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира. В данном случае, я думаю, решение тренеров было связано именно с этим. Плюс Антон переболел коронавирусом, тренеры считают, что весь его потенциал не исчерпан и он ещё может набрать спортивную форму», — приводит слова Майгурова ТАСС.

В январе пройдут три этапа Кубка мира: два — в немецком Оберхофе (с 4 по 10 и с 11 по 17 января) и один — в итальянском Антхольце (с 18 по 24 января).

Ранее сообщалось, что Бабиков, Малиновский и Стрельцов вошли в состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону.

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