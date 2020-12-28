Житник — о поражении России в матче МЧМ с Чехией: сюрприз, но не сенсация

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Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Житник — о поражении России в матче МЧМ с Чехией: сюрприз, но не сенсация
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«Матч с чехами отличался от игр с североамериканцами. США и особенно Канада — команды понятные. Ещё до стартового вбрасывания знаешь, в какой хоккей они будут играть и в чём твои козыри. С чехами всё сложнее — они традиционно действуют по закрытой системе, много вяжут, образно говоря, играют по принципу «ни себе ни людям». С ними заранее трудно понять, что сегодня получится, а где засушат. И очень важно забить первыми — чтобы соперник немного приоткрылся. Не случайно год назад, если не изменяет память, именно с чехами россияне провели самый сложный матч на турнире. Сегодня история повторилась — 0:2. Сюрприз, но не сенсация», — приводит слова Житника Russia Hockey.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Житник высказал мнение, что Игорь Ларионов в молодёжной сборной возрождает классический советский хоккей.

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