Подколзин назвал молодёжную сборную Чехии серьёзным соперником

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Форвард молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин рассказал, чего он ожидает от поединка с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Подколзин назвал молодёжную сборную Чехии серьёзным соперником
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«Чехи уступили 1:7 шведам? Это поражение вообще ничего не значит. На турнире нет сильных и слабых команд. Сегодня так для них сложилось, было здесь и сейчас. А завтра будет совсем другая команда с совсем другим настроем. Мы готовимся к серьёзному сопернику», — приводит слова игрока официальный сайт Федерации хоккея России

Игра Россия — Чехия пройдёт в Эдмонтоне 28 декабря. Начало матча — в 05:30 мск.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова Пономарёва о Ларионове.

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