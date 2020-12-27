Подколзин назвал молодёжную сборную Чехии серьёзным соперником

Форвард молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин рассказал, чего он ожидает от поединка с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Чехи уступили 1:7 шведам? Это поражение вообще ничего не значит. На турнире нет сильных и слабых команд. Сегодня так для них сложилось, было здесь и сейчас. А завтра будет совсем другая команда с совсем другим настроем. Мы готовимся к серьёзному сопернику», — приводит слова игрока официальный сайт Федерации хоккея России.

Игра Россия — Чехия пройдёт в Эдмонтоне 28 декабря. Начало матча — в 05:30 мск.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова Пономарёва о Ларионове.