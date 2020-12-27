Бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова Пономарёва о Ларионове

Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал нападающего молодёжной национальной команды Василия Пономарёва, который выразил уверенность, что Игорь Ларионов станет успешным тренером, и предположил, что он добьётся высот легендарного советского специалиста Анатолия Тарасова.

«А Пономарёв разве работал под руководством Тарасова, чтобы делать подобные заявления? Не всегда этично, когда хоккеист начинает петь дифирамбы действующему наставнику. Одно дело, когда эксперты оценивают, а другое — игрок команды. Да, человек хотел сказать что-то хорошее, но, видимо, не придумал ничего лучше. Всё же, чтобы сравнивать кого-то с Тарасовым, нужно пройти его школу», — сказал Плющев в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что ему понравилось в игре молодёжки в матче с США.