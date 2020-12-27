Бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова Пономарёва о Ларионове
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- РИА Новости
«А Пономарёв разве работал под руководством Тарасова, чтобы делать подобные заявления? Не всегда этично, когда хоккеист начинает петь дифирамбы действующему наставнику. Одно дело, когда эксперты оценивают, а другое — игрок команды. Да, человек хотел сказать что-то хорошее, но, видимо, не придумал ничего лучше. Всё же, чтобы сравнивать кого-то с Тарасовым, нужно пройти его школу», — сказал Плющев в интервью RT.
Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что ему понравилось в игре молодёжки в матче с США.