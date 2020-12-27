Бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова Пономарёва о Ларионове

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Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал нападающего молодёжной национальной команды Василия Пономарёва, который выразил уверенность, что Игорь Ларионов станет успешным тренером, и предположил, что он добьётся высот легендарного советского специалиста Анатолия Тарасова.
Бывший тренер сборной России по хоккею подверг критике слова Пономарёва о Ларионове
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

«А Пономарёв разве работал под руководством Тарасова, чтобы делать подобные заявления? Не всегда этично, когда хоккеист начинает петь дифирамбы действующему наставнику. Одно дело, когда эксперты оценивают, а другое — игрок команды. Да, человек хотел сказать что-то хорошее, но, видимо, не придумал ничего лучше. Всё же, чтобы сравнивать кого-то с Тарасовым, нужно пройти его школу», — сказал Плющев в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, что ему понравилось в игре молодёжки в матче с США.

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