Экс-тренер сборной России рассказал, что ему понравилось в игре молодёжки в матче с США

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, что ему понравилось в игре национальной команды в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира с США.

«Взаимодействие между нападающими и защитниками. Россияне продемонстрировали хорошую командную работу, а хоккеисты из группы атаки очень агрессивно действовали у ворот звёздно-полосатых. Также очень прилично смотрелся вратарь Ярослав Аскаров, но в целом он в последнее время радует не по годам зрелой игрой. При этом не могу выделить кого-то индивидуально. Не было такого, чтобы один человек сверкал, как в своё время Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Сёмин и Илья Ковальчук, хотя последний и не выступал за молодёжку. В любом случае сейчас у нас ровная, хорошая, дисциплинированная команда», — сказал специалист в интервью RT.

Он отметил, что россияне надёжно действовали вплоть до последних десяти минут, когда начали происходить частые удаления.

«Думаю, тренерский штаб сделает выводы и объяснит, как вести себя, когда имеешь такое преимущество. Всё же впереди ждёт игра с технически оснащёнными шведами, а там не за горами и плей-офф», — добавил Плющев.

Ранее Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ.