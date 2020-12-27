Спортивный врач назвал рискованным прокат Щербаковой с температурой

Бывший врач футбольного «Спартака» Юрий Васильков рассказал о возможных последствиях для здоровья фигуристки Анны Щербаковой после физических нагрузок с температурой.

«Выступать с такой температурой — это риск. Есть, конечно, фармакология, которая может снизить температуру на какое-то время. Это, конечно, спортивный подвиг — с температурой 38 так откатать. Организм у Анны молодой, бурный рост идёт. Но ей стоит в какой-то степени все забросить на несколько дней и долечиться. Нужно создать домашнее состояние и на лёд в ближайшие дни не выходить. Как бы ни случилась вторая волна коронавируса на фоне такого потрясающего события в организме. Нужно сдать анализы. Думаю, что у Щербаковой все пройдёт нормально, а вот у взрослых людей в 40 лет были бы последствия»., — сказал Васильков «Спорт-экспрессу».

25 декабря перед выходом на разминку перед выступлением температура у Щербаковой поднялась до 38 градусов. Её тренеры порекомендовали сняться с турнира, но фигуристка не послушалась. 26 декабря перед разминкой произвольной программы спортсменка отказалась измерять температуру. По итогам выступления Щербакова стала победительницей чемпионата России.

Ранее Горшков заявил, что Щербакова не нарушила никаких правил, выступая с температурой.