Горшков: Щербакова не нарушила никаких правил, выступая с температурой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил ситуацию с фигуристкой Анной Щербаковой, которая выступала на чемпионате России в Челябинске с высокой температурой.
Горшков: Щербакова не нарушила никаких правил, выступая с температурой
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно переболела коронавирусом. Но сейчас у неё был отрицательный тест и действительно была пневмония. Температура — это такая вот реакция организма, видимо. Всё это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — сказал Горшков «Спорт-Экспрессу».  

Щербакова, несмотря на температуру, выиграла чемпионат, превзойдя два мировых рекорда.

Ранее сообщалось, что Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.

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