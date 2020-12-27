Горшков: Щербакова не нарушила никаких правил, выступая с температурой
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- РИА Новости
«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно переболела коронавирусом. Но сейчас у неё был отрицательный тест и действительно была пневмония. Температура — это такая вот реакция организма, видимо. Всё это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — сказал Горшков «Спорт-Экспрессу».
Щербакова, несмотря на температуру, выиграла чемпионат, превзойдя два мировых рекорда.
Ранее сообщалось, что Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.