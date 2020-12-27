Врач считает, что выступление Щербаковой на ЧР с жаром может привести к серьёзным последствиям

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Бывший врач сборной России по лёгкой атлетике Фарид Хамидуллин рассказал о возможных последствиях выступления фигуристки Анны Щербаковой на соревнованиях с повышенной температурой тела.
Врач считает, что выступление Щербаковой на ЧР с жаром может привести к серьёзным последствиям
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Это может сказаться на здоровье и на иммунитете. На моей практике были случаи, когда спортсмены выигрывали чемпионаты мира с температурой 38. Но это неправильно с точки зрения здоровья спортсмена, в любой момент возможны осложнения. Могут быть последствия. Это может серьёзно отразиться на опорно-двигательном аппарате, на мышцах, на суставах», — приводит слова Хамидуллина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что подобная нагрузка серьёзно истощает организм.

«Есть риск, что в будущем она может потерять в форме. Восстановление после нагрузок во время температуры более длительное. Это очень сильно бьёт по суставам. И если были какие-то старые травмы опорно-двигательного аппарата, они обязательно скажутся на соединительных тканях. Кто-то может проскочить, а кто-то и вылететь из спорта совсем — такие случаи тоже были», — добавил врач.

16-летняя Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России, набрав по итогам двух прокатов на национальном первенстве в Челябинске 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. 

Ранее в ФФККР заявили, что Щербакова не нарушила правил, выступив на ЧР с жаром.

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