В ФФККР заявили, что Щербакова не нарушила правил, выступив на ЧР с жаром

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию, согласно которой Анна Щербакова, победившая в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске, выступала в короткой программе с повышенной температурой тела.
В ФФККР заявили, что Щербакова не нарушила правил, выступив на ЧР с жаром
  • РИА Новости

«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно болела коронавирусом. Но сейчас у неё был отрицательный тест, действительно была пневмония. Температура — такая вот реакция организма, видимо. Всё это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

16-летняя Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России, набрав по итогам двух прокатов на национальном первенстве в Челябинске 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. 

Ранее появилась информация, что Анна Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.

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