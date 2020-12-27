В ФФККР заявили, что Щербакова не нарушила правил, выступив на ЧР с жаром
- РИА Новости
«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно болела коронавирусом. Но сейчас у неё был отрицательный тест, действительно была пневмония. Температура — такая вот реакция организма, видимо. Всё это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».
16-летняя Щербакова в третий раз подряд стала чемпионкой России, набрав по итогам двух прокатов на национальном первенстве в Челябинске 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную.
Ранее появилась информация, что Анна Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.