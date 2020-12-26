Фигурист Козловский отметил высокую конкуренцию в парном катании на ЧР

Дмитрий Козловский, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Александрой Бойковой, высказал мнение об уровне конкуренции среди дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Парное катание — единственный вид, который по-настоящему полноценный, в котором присутствуют все топовые спортсмены без исключения. Ни у девочек, ни у танцев, ни у парней нет полного состава. Это особенно приятно, потому что наш вид удерживает планку силового и волевого. Очень приятно, что все присутствуют здесь», — приводит слова Козловского Sport24.

Он отметил, что такая конкуренция в предолимпийский сезон является хорошим знаком.

«Думаю, это положительно скажется на динамике этого вида спорта в стране», — добавил фигурист.

По итогам чемпионата России Бойкова и Козловский завоевали серебро, набрав по сумме двух прокатов 224,99 балла — 77,48 за короткую и 147,51 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию в парах.