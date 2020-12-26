Тарасова и Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию в парах

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Тарасова и Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию в парах
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов Тарасова и Морозов набрали 228,23 балла — 80,65 за короткую программу и 147,58 — за произвольную. Для дуэта это уже третья победа на чемпионате России. В их активе также три серебра и одна бронза национального первенства.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 224,99 (77,48 + 147,51) балла.

Тройку призёров замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 221,39 (77,01 + 144,38) балла.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева может сняться с произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.

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