Носов призвал отправить в изолятор зрителей, выбежавших в октагон во время потасовки Исмаилова и Минеева
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Спортсмены присутствовали в зале в качестве зрителей. Минеев вошёл в октагон после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым, отобрал микрофон и вызвал Исмаилова на поединок. Тот подошёл к нему, и между ними завязалась перепалка, переросшая в массовую драку. В побоище приняли участие болельщики, выбежавшие в октагон.
«Ребятам надо было создать ажиотаж, но всё переросло в большую потасовку. Больше всего в таких моментах раздражают «шакалы», которые включаются в драку и бьют лежачего ногами. Двое мужчин сами разберутся всегда! Или их надо растащить. Но толпой выпрыгивать на ринг — это уже шлак», — написал Носов в Instagram.
По мнению Носова, выбежавших в октагон с трибун болельщиков надо идентифицировать и посадить в изолятор. Он убежден, что промоутеры должны заносить таких людей в чёрный список.
Ранее сообщалось, что Андрей Орловский осудил поведение Минеева перед дракой с Исмаиловым.