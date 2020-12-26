Орловский осудил поведение Минеева перед дракой с Исмаиловым

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Бывший чемпион UFC Андрей Орловский высказал своё мнение о драке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире по ММА в Москве, на котором они находились в качестве зрителей.
Орловский осудил поведение Минеева перед дракой с Исмаиловым
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Минеев вошёл в октагон после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребнёвым, отобрал микрофон и вызвал Исмаилова на поединок. Тот подошёл к нему, и между ними завязалась перепалка, переросшая в массовую драку. В побоище приняли участие болельщики, выбежавшие в октагон.

«Не понравилось, что Минеев вышел и микрофон выхватил, когда пацан там что-то говорил. С этой точки зрения, мне кажется, он повёл себя некрасиво и неправильно. Я бы такого не сделал», — ответил Орловский на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

Ранее Виталий Минаков раскритиковал людей, вмешавшихся в конфликт Исмаилова и Минеева.

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