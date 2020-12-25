Минаков раскритиковал людей, вмешавшихся в конфликт Исмаилова и Минеева

Российский боец Bellator Виталий Минаков прокомментировал драку соотечественников Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«То, что произошло между Владимиром и Магомедом, это менее драматично, чем то, что произошло после. Лучше разделить всё случившееся на две части. Первая часть. Минеев и Исмаилов — профессионалы во всех планах. У них нет вражды, я это знаю изнутри. Но между ними есть незаконченное дело, перегибы в диалогах. Вся эта ситуация и махания руками произошли на эмоциях и из-за лишних слов. Это не так драматично, определённый элемент шоу. В Америке, понятное дело, подобного нет, а у нас на такое смотрят сквозь пальцы, а жаль. Должен быть кодекс человека и спортсмена, именно у организаторов. Вторая часть. Аудитория, которая среагировала, — их можно сравнить лишь с баранами, которые побежали. Я говорю о тех, кто бил. Десяток человек, через клетку даже были уроды, которые били в спину. Я поначалу смотрел это всё около клетки и с иронией наблюдал. Воспринимал как элемент шоу. Но потом я увидел поток маргинальных персонажей с трибун, которые бежали к клетке, прыгали в неё. Пришлось как-то вступаться и закрывать Володю, потому что понимал, что вряд ли кто-то прыгнет на меня. Это негативно сказывается на всей индустрии MMA в России», — сказал Минаков «Чемпионату».

Конфликт Исмаилова и Минеева, произошедший на турнире 24 декабря в Москве, стал причиной массовой потасовки.

Ранее адвокат рассказал, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым.