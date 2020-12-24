Завершившая карьеру Солдатова будет помогать Винер-Усмановой в зале

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала известие о завершении карьеры многократной чемпионкой мира Александрой Солдатовой.
Завершившая карьеру Солдатова будет помогать Винер-Усмановой в зале
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам функционера, теперь спортсменка будет работать с ней в зале. При этом Солдатова будет совмещать функции теоретика и практика.

«Она и в показательных выступлениях будет принимать участие, просто она не хочет сейчас вступать в борьбу за Олимпийские игры, а просто так она не хочет находиться в зале, зная, что уже не догонит», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что министр спорта Олег Матыцин уверен в допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде в Токио.

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