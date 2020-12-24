Коляда — после победы в короткой программе на ЧР: проблемы со здоровьем ещё есть

Фигурист Михаил Коляда после своей победы в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске признался, что всё ещё испытывает проблемы со здоровьем.

После выступления Коляда поблагодарил Челябинск за тёплый приём и отметил качество льда на арене.

«Не всё получилось идеально, споткнулся после каскада. Проблемы со здоровьем ещё есть, но мы делаем всё возможное, чтобы хорошо выполнять работу», — цитирует Коляду «Чемпионат».

По итогам проката 25-летний спортсмен получил от судей 102,48 балла.

Произвольную программу фигуристы представят 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.