Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

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Серебряный призёр Олимпиады-2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Михаил Коляда лидирует после короткой программы в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Челябинске.
Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По итогам проката 25-летний спортсмен получил от судей 102,48 балла.

Второе место занял Макар Игнатов с результатом 98,30 балла. Тройку лучших замкнул Марк Кондратюк (90,88).

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин после короткой программы располагается на пятой позиции.

Произвольную программу спортсмены представят 25 декабря.

Ранее сообщалось, что фигуристка Алёна Косторная второй год подряд стала лауреатом премии «Серебряная лань».

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