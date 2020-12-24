Косторная второй год подряд стала лауреатом премии «Серебряная лань»

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Российская фигуристка Алёна Косторная второй год подряд стала обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший спортсмен года».
Косторная второй год подряд стала лауреатом премии «Серебряная лань»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В 2020 году 17-летняя спортсменка выиграла чемпионат Европы в австрийском Граце и заняла второе место на этапе Гран-при в Москве.

Помимо неё, в десятку лучших спортсменов вошли Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва (обе — велоспорт), Екатерина Катникова, Роман Репилов (оба — санный спорт), Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба — теннис), Константин Курохтин (паралимпийский спорт, кёрлинг), Александр Поветкин (бокс) и Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика).

Командой года признана сборная России по шахматам, которая стала победителем шахматной Олимпиады 2020 года.

Ранее Алексей Урманов признался, что не считает критичным отсутствие Косторной на чемпионате России.

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