Дворкович опроверг слухи, что лоббировал Леонченко на пост гендиректора «Локомотива»
- globallookpress.com
«Я рад за друзей и уверен, что они принесут пользу «Локомотиву», но я абсолютно непричастен к этим кадровым решениям», — цитирует Дворковича Sport24.
Леонченко сменил на посту гендиректора Василия Кикнадзе, который занимал эту должность с конца декабря 2018 года.
После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее Дмитрий Булыкин признался, что рад своему назначению в совет директоров «Локомотива».