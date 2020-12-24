Дворкович опроверг слухи, что лоббировал Леонченко на пост гендиректора «Локомотива»

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович опроверг информацию, согласно которой он лоббировал кандидатуру Владимира Леонченко на пост генерального директора московского футбольного клуба «Локомотив».

«Я рад за друзей и уверен, что они принесут пользу «Локомотиву», но я абсолютно непричастен к этим кадровым решениям», — цитирует Дворковича Sport24.

Леонченко сменил на посту гендиректора Василия Кикнадзе, который занимал эту должность с конца декабря 2018 года.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Дмитрий Булыкин признался, что рад своему назначению в совет директоров «Локомотива».