Дворкович опроверг слухи, что лоббировал Леонченко на пост гендиректора «Локомотива»

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Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович опроверг информацию, согласно которой он лоббировал кандидатуру Владимира Леонченко на пост генерального директора московского футбольного клуба «Локомотив».
Дворкович опроверг слухи, что лоббировал Леонченко на пост гендиректора «Локомотива»
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«Я рад за друзей и уверен, что они принесут пользу «Локомотиву», но я абсолютно непричастен к этим кадровым решениям», — цитирует Дворковича Sport24.

Леонченко сменил на посту гендиректора Василия Кикнадзе, который занимал эту должность с конца декабря 2018 года. 

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Дмитрий Булыкин признался, что рад своему назначению в совет директоров «Локомотива».

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