Булыкин признался, что рад своему назначению в совет директоров «Локомотива»

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своё назначение в совет директоров клуба.
Булыкин признался, что рад своему назначению в совет директоров «Локомотива»

«Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива». Для меня это ещё большая ответственность за команду. Всё произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он признался, что пока новый совет директоров не обсуждал никакие вопросы, но заверил, что это будет сделано в ближайшее время.

Помимо Булыкина, в новый совет директоров железнодорожников вошли Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Председателем совета был избран Плутник, являющийся заместителем генерального директора РЖД.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что новый глава совета директоров «Локомотива» числится в совете директоров ЦСКА.

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