Новый глава совета директоров «Локомотива» числится в совете директоров ЦСКА

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Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник числится в совете директоров столичного ЦСКА.
Новый глава совета директоров «Локомотива» числится в совете директоров ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте армейцев. 

Плутник, который является заместителем генерального директора РЖД, сменил на посту главы совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее новый глава совета директоров «Локомотива» поблагодарил Василия Кикнадзе и Мещерякова за работу.

 

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