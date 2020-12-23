Новый глава совета директоров «Локомотива» поблагодарил Кикнадзе и Мещерякова за работу

Новый глава совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник поблагодарил Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе за работу в клубе.

«Благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перове», — цитирует Плутника пресс-служба «Локомотива».

Мещеряков покинул должность председателя совета директоров, а Кикнадзе ушёл с поста гендиректора клуба.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал уход Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива».