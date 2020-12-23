Сёмин прокомментировал уход Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход из клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

«Работа Мещерякова и Кикнадзе оказалась некачественной, поэтому произошло логическое увольнение. Вот и всё», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова из клуба. Новым председателем совета директоров был избран Александр Плутник, а гендиректором назначен Владимир Леонченко.