Сёмин прокомментировал уход Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива»
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«Работа Мещерякова и Кикнадзе оказалась некачественной, поэтому произошло логическое увольнение. Вот и всё», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова из клуба. Новым председателем совета директоров был избран Александр Плутник, а гендиректором назначен Владимир Леонченко.