Лилиан Тюрам признался, что был шокирован поведением сына в матче Бундеслиги

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Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал дисквалификацию своего сына Маркуса, выступающего за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, за плевок в защитника «Хоффенхайма» Штефана Поша в матче 13-го тура Бундеслиги.
Лилиан Тюрам признался, что был шокирован поведением сына в матче Бундеслиги
  • Reuters

«Я смотрел тот матч и был просто шокирован. Не мог поверить, что это сделал мой сын. Позже он мне всё объяснил», — цитирует Тюрама Football Italia со ссылкой на RCI Guadeloupe.

По его словам, сын сказал ему, что был очень огорчён в тот момент, но в соперника он плюнул случайно.

«Я знаю, что у него не было намерений кого-то оскорбить. Маркус прекрасно понимает, что такое поведение недопустимо», — добавил Тюрам.

Инцидент произошёл на 79-й минуте матча между «Боруссией» и «Хоффенхаймом» после словесной перепалки.

Ранее сообщалось, что Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника. При этом от одной из этих игр он отстранён условно с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Кроме того, 23-летний форвард оштрафован на €40 тыс.

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