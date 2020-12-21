Игрок мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

Форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в лицо футболиста «Хоффенхайма» Штефана Поша в игре 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB). При этом на шестой матч он дисквалифицирован условно — с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Отстранение распространяется на матчи Бундеслиги и Кубка Германии.

23-летнего Тюрама также оштрафовали на €40 тыс., а клуб лишил игрока месячной зарплаты.

Ранее футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам извинился за плевок в соперника.