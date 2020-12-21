Игрок мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

Короткая ссылка
Форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в лицо футболиста «Хоффенхайма» Штефана Поша в игре 13-го тура немецкой Бундеслиги.
Игрок мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB). При этом на шестой матч он дисквалифицирован условно — с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Отстранение распространяется на матчи Бундеслиги и Кубка Германии.

23-летнего Тюрама также оштрафовали на €40 тыс., а клуб лишил игрока месячной зарплаты.

Ранее футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам извинился за плевок в соперника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить