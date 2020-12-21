Игрок мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB). При этом на шестой матч он дисквалифицирован условно — с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Отстранение распространяется на матчи Бундеслиги и Кубка Германии.
23-летнего Тюрама также оштрафовали на €40 тыс., а клуб лишил игрока месячной зарплаты.
Ранее футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам извинился за плевок в соперника.