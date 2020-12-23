Клишина раскрыла отношение американцев к акту Родченкова

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении в США к акту Родченкова.

Этот закон был принят конгрессом США. Он позволяет американским органам юстиции наказывать причастных к употреблению допинга на международных спортивных мероприятиях.

«В моей группе вообще об этом никто не знает. Даже тренер, наверно. Но я почитала. Такого прецедента раньше не было. Хотелось бы услышать мнение юристов. Мы привыкли, что нас курирует WADA. И то, что сейчас некая структура пытается поставить себя выше WADA, — не думаю, что это уместно», — приводит слова Клишиной «Р-Спорт».

Спортсменка также заявила об отсутствии конфликтов с темнокожими легкоатлетами.