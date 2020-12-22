«Лейпциг» вышел в 1/8 финала Кубка Германии по футболу, разгромив «Аугсбург»

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«Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом» в матче второго раунда Кубка Германии по футболу.
«Лейпциг» вышел в 1/8 финала Кубка Германии по футболу, разгромив «Аугсбург»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Вилли Орбана, Юссуфа Поульсена и Анхелиньо.

Таким образом, «Аугсбург» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира, а «Лейпциг» вышел в стадию 1/8 финала, соперник по которой определится жеребьёвкой после завершения всех матчей второго раунда.

В параллельных встречах «Кёльн» победил «Оснабрюк» (1:0), а «Шальке» взял верх над «Ульмом» (3:1).

Ранее сообщалось, что футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника.

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