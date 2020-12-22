Буффона могут дисквалифицировать на один матч за богохульство
- Reuters
Как сообщает Football Italia, FIGC начала расследование несмотря на то, что инцидент не попал в поле зрения ни одной из камер, а также этого не слышал судья матча, но при этом слова Буффона попали на аудио запись встречи.
Поскольку богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке, подобное является недопустимым и запрещается правилами.
Если вина Буффона будет доказана, то он может быть дисквалифицирован на один матч.
Ранее сообщалось, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом».