Буффона могут дисквалифицировать на один матч за богохульство

Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование в отношении голкипера турниского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона относительно возможного богохульного высказывания во время матча 12-го тура Серии А с «Пармой».

Как сообщает Football Italia, FIGC начала расследование несмотря на то, что инцидент не попал в поле зрения ни одной из камер, а также этого не слышал судья матча, но при этом слова Буффона попали на аудио запись встречи.

Поскольку богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке, подобное является недопустимым и запрещается правилами.

Если вина Буффона будет доказана, то он может быть дисквалифицирован на один матч.

Ранее сообщалось, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом».