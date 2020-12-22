«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом»

Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) удовлетворил апелляцию неаполитанского футбольного клуба «Наполи» по делу о присуждении команде технического поражения за неявку на матч третьего тура Серии А с туринским «Ювентусом».

Как сообщает пресс-служба CONI, совет спортивных гарантий отменил решение апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGС) от 10 ноября, подтверждающее решение дисциплинарной комиссии Серии А от 14 октября, в соответствии с которым «Наполи» было присуждено техническое поражение в матче с «Ювентусом» и с него было снято одно очко в турнирной таблице чемпионата.

4 октября «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи» и явился на стадион, тогда как гостевая команда не объявляла свой список игроков и в итоге не приехала на матч.

До этого два игрока «Наполи», Элиф Элмас и Пётр Зелински, заболели коронавирусом, из-за чего неаполитанцам было не рекомендовано лететь на матч с «Ювентусом». После этого «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта.

Ранее сообщалось, что в Италии допускают возвращение болельщиков на стадионы в январе.