«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом»

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Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) удовлетворил апелляцию неаполитанского футбольного клуба «Наполи» по делу о присуждении команде технического поражения за неявку на матч третьего тура Серии А с туринским «Ювентусом».
«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба CONI, совет спортивных гарантий отменил решение апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGС) от 10 ноября, подтверждающее решение дисциплинарной комиссии Серии А от 14 октября, в соответствии с которым «Наполи» было присуждено техническое поражение в матче с «Ювентусом» и с него было снято одно очко в турнирной таблице чемпионата.

4 октября «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи» и явился на стадион, тогда как гостевая команда не объявляла свой список игроков и в итоге не приехала на матч. 

До этого два игрока «Наполи», Элиф Элмас и Пётр Зелински, заболели коронавирусом, из-за чего неаполитанцам было не рекомендовано лететь на матч с «Ювентусом». После этого «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта. 

Ранее сообщалось, что в Италии допускают возвращение болельщиков на стадионы в январе.

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