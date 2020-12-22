В Италии допускают возвращение болельщиков на стадионы в январе

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что в январе 2021 года болельщики могут вернуться на трибуны матчей Серии А.

«Этот сезон чемпионата Италии весьма захватывающий. Мы стали свидетелями ряда сюрпризов. Но фанаты — главные лица футбола, а их нет. Без них матчи не будут цельными. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Надеюсь, что это произойдёт в январе, но не всё в этой ситуации зависит от нас», — заявил Гравина в эфире Radio Rai.

В настоящее время матчи чемпионата Италии проходят при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Ранее Алексей Миранчук прокомментировал победу «Аталанты» в матче Серии А с «Ромой».