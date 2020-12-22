Источник: Жардим просит у «Спартака» €6 млн в год

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является для руководства московского «Спартака» приоритетным кандидатом на пост наставника команды.

«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством «Спартака». Трудности могут возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату порядка €6 млн», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.

Португалец находится без работы с прошлого года, когда был уволен из «Монако».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать свой контракт, истекающий летом 2021 года. Однако немец может досрочно покинуть команду, если руководство найдёт ему замену.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Испании Роберт Морено входит в шорт-лист «Спартака».