Источник: экс-тренер сборной Испании Морено входит в шорт-лист «Спартака»

Бывший наставник сборной Испании по футболу Роберт Морено может возглавить московский «Спартак».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, испанский специалист входит в шорт-лист клуба.

Морено работал со сборной Испании с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под его руководством команда одержала семь побед в девяти матчах и квалифицировалась на Евро-2020.

В декабре 2019 года Морено подписал контракт с «Монако», но был уволен в июле.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать свой контракт, который истекает по окончании нынешнего сезона.

Ранее Игнатьев выразил мнение, что Сёмин подойдёт «Спартаку».