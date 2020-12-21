Игнатьев считает, что Сёмин подойдёт «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что стать подходящим тренером для «Спартака» может экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Если говорить об отказе Тедеско продлевать договор со «Спартаком», то я считаю, что человек в данном случае волен принимать любые решения. Тем более он обосновывает это тем, что ситуация с пандемией препятствует общению с семьёй. По-человечески понять можно. Кто подойдёт на должность главного тренера «Спартака» после ухода Тедеско? Это сложный вопрос. Но если спрашиваете меня, то я предложил бы кандидатуру Юрия Сёмина. Он один из самых авторитетных специалистов. Юрий Павлович знает футбол больше, чем кто бы то ни было, и умеет управлять командой. Сможет ли он привести красно-белых к чемпионству? Никто не даст ответа, к чему можно привести. Важно, что хуже не будет. В этом я не сомневаюсь. Юрий Павлович своей работой всегда подтверждал серьёзность намерений», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

73-летний Сёмин находится без работы после того, как 1 июня 2020 года закончился его контракт с «Локомотивом».

После поражения от «Зенита» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (1:3) Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать свой контракт, истекающий по окончании сезона.

Ранее Орлов выразил мнение, что «Спартаку» нужно создавать новую команду.