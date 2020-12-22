СМИ: Каррера будет уволен с поста главного тренера греческого АЕКа

Итальянский специалист Массимо Каррера может быть уволен с поста главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.

«Массимо Карреру скоро уволят из афинского АЕКа», — написал в своём Twitter греческий журналист Яннис Хорианопулос.

После 12 матчей АЕК занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от идущего первым «Олимпиакоса» на восемь очков. В Лиге Европы греческий клуб одержал одну победу в шести матчах и вылетел из турнира на групповой стадии.

Каррера является бывшим наставником московского «Спартака». Под руководством итальянца красно-белые завоевали своё последнее на данный момент чемпионство в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта.