СМИ: Каррера будет уволен с поста главного тренера греческого АЕКа

Короткая ссылка
Итальянский специалист Массимо Каррера может быть уволен с поста главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.
СМИ: Каррера будет уволен с поста главного тренера греческого АЕКа
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Массимо Карреру скоро уволят из афинского АЕКа», — написал в своём Twitter греческий журналист Яннис Хорианопулос.

После 12 матчей АЕК занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от идущего первым «Олимпиакоса» на восемь очков. В Лиге Европы греческий клуб одержал одну победу в шести матчах и вылетел из турнира на групповой стадии.

Каррера является бывшим наставником московского «Спартака». Под руководством итальянца красно-белые завоевали своё последнее на данный момент чемпионство в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить