Игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия

Баскетболист «Миннесота Тимбервулвз» Малик Бизли был приговорён к 120 дням ограничения свободы после того, как признал себя виновным в угрозе применения насилия.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. Возможное тюремное заключение или домашний арест не будут превышать 120 дней. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021. В случае успешного прохождения испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.

24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт с «Миннесотой» на сумму в $60 млн. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении наркотиков, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия.

Ранее Адетокумбо и «Милуоки» заключили самый крупный контракт в истории НБА.