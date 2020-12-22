Игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия

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Баскетболист «Миннесота Тимбервулвз» Малик Бизли был приговорён к 120 дням ограничения свободы после того, как признал себя виновным в угрозе применения насилия.
Игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. Возможное тюремное заключение или домашний арест не будут превышать 120 дней. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021. В случае успешного прохождения испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.

24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт с «Миннесотой» на сумму в $60 млн. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении наркотиков, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия.

Ранее Адетокумбо и «Милуоки» заключили самый крупный контракт в истории НБА.

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