Игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия
- Reuters
Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. Возможное тюремное заключение или домашний арест не будут превышать 120 дней. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021. В случае успешного прохождения испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.
24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт с «Миннесотой» на сумму в $60 млн. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении наркотиков, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия.
Ранее Адетокумбо и «Милуоки» заключили самый крупный контракт в истории НБА.