Адетокумбо и «Милуоки» заключили самый крупный контракт в истории НБА

Греческий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объявил о заключении нового соглашения с командой из Висконсина.

Об этом греческий баскетболист сообщил в своём Twitter.

По словам его агента Алекса Саратсиса, которые передаёт инсайдер ESPN Эдриен Войнаровски, новое соглашение на $228 млн будет рассчитано на пять лет и станет самым крупным в истории лиги.

26-летний Адетокунбо был задрафтован «Милуоки» в 2013 году под общим 15-м номером. Он дважды подряд признавался MVP сезона и четырежды принимал участие в Матче всех звёзд.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант провёл матч впервые за 552 дня.