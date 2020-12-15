Адетокумбо и «Милуоки» заключили самый крупный контракт в истории НБА
- Reuters
Об этом греческий баскетболист сообщил в своём Twitter.
По словам его агента Алекса Саратсиса, которые передаёт инсайдер ESPN Эдриен Войнаровски, новое соглашение на $228 млн будет рассчитано на пять лет и станет самым крупным в истории лиги.
26-летний Адетокунбо был задрафтован «Милуоки» в 2013 году под общим 15-м номером. Он дважды подряд признавался MVP сезона и четырежды принимал участие в Матче всех звёзд.
Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант провёл матч впервые за 552 дня.